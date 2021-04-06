В Петрозаводске вновь ищут желающих стать водителями троллейбусов

В Агентстве занятости населения Петрозаводска 8 апреля состоится очередная ярмарка учебных рабочих мест для кандидатов на должность "Водитель троллейбуса".

По сообщению администрации города, 8 апреля с 11 до 12 часов ПМУП "Городской транспорт" и Агентство занятости населения Петрозаводска ждут кандидатов на обучение профессии водителя троллейбуса.

Требования к соискателям – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт РФ, трудовую книжку, документ об образовании.

После прохождения подготовки водителям гарантируют дальнейшее трудоустройство.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 201.

Дополнительную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.

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