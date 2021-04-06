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В Петрозаводске вновь ищут желающих стать водителями троллейбусов

Новости. Общество
14:48, 07 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Агентстве занятости населения Петрозаводска 8 апреля состоится очередная ярмарка учебных рабочих мест для кандидатов на должность "Водитель троллейбуса".

По сообщению администрации города, 8 апреля с 11 до 12 часов ПМУП "Городской транспорт" и Агентство занятости населения Петрозаводска ждут кандидатов на обучение профессии водителя троллейбуса.

Требования к соискателям – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт РФ, трудовую книжку, документ об образовании.

После прохождения подготовки водителям гарантируют дальнейшее трудоустройство.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 201.

Дополнительную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.

Ранее "Городской транспорт" приглашал на работу слесарей-ремонтников.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-07 16:07:25
Нет престижа у водителей этого транспорта, да и зарплаты задерживаются. Одним словом ПМУП :)
театральный критик
2021-04-07 16:15:26
zanoza, тебе какая печаль ? Ты старая и на учете состоишь.
Небо в клетку
2021-04-07 15:32:37
В сентябре много безработных и не нужных окажется, вот, вакансии и заполнят...
David .
2021-04-07 15:29:24
Кирка, твой звездный час! Тролль на тролле! :)
однозначно
2021-04-07 15:48:04
Davidишка, у тебя юмор не лучше фукса. Такой же убогий.
1677
2021-04-07 15:12:15
странно зп вроде хорошая для города указана на сайте, работать не хотят
Os
2021-04-07 16:15:16
1677, идут на маршрутки работать, там раз в десять больше платят, а после повышения цен еще больше будут.
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