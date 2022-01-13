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В Петрозаводске вновь ищут желающих стать водителями троллейбусов

Новости. Общество
15:44, 13 Января 2022
фото: © transphoto.org

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В столице Карелии пройдет ярмарка учебных рабочих мест для кандидатов на должность «Водитель троллейбуса».

По сообщению администрации города, 25 января с 14 до 16 часов в Агентстве занятости населения Петрозаводска пройдет ярмарка учебных рабочих мест для кандидатов на должность «Водитель троллейбуса». Соискателей будут ждать по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, кабинет 103.

Требования к кандидатам – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, трудовую книжку, документ об образовании.

Обучение будет проходить в течение шести месяцев. После завершения подготовки водителям гарантируют трудоустройство в ПМУП «Городской транспорт».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.

Ранее сообщалось, ПМУП «Городской транспорт», которое отвечает за троллейбусные перевозки в Петрозаводске, планирует с 1 января сократить штатные единицы 19 водителей и 21 кондуктора.

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Комментарии

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zanoza
2022-01-13 15:58:22
Желающие выстроились в очередь :)
Гость
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