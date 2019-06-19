В Петрозаводске вновь загорелся мусор на Соломенском шоссе

Пожар произошел 18 июня на Соломенском шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 14.21 на Соломенском ш., 22 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 190 кв м.

Причина, виновный устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.