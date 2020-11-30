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В Петрозаводске водитель 50 раз заплатил за проезд в своем автобусе с помощью украденной карты

Новости. Криминал
11:09, 01 Декабря 2020
фото: © Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Водитель воспользовался банковской картой из забытой пассажиркой сумочки.

В полицию обратилась 20-летняя петрозаводчанка, которая потеряла свою сумку, предположив, что оставила ее в автобусе. В сумочке находилась банковская карта. Вскоре на телефон потерпевшей стали поступать уведомления о списании со счета денежных средств. Сумма ущерба превысила 2 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Под подозрением полицейских оказался водитель автобуса. Он признался, что женскую сумку нашел в салоне, проверил содержимое и обнаружил банковскую карту. Воспользовавшись ею, мужчина провел более 50 операций через терминал, внося оплату за проезд.

Возбуждено уголовное дело. Водитель возместил ущерб забывчивой пассажирке.

Ранее в Карелии экспедитор одной из компаний исчез с деньгами после очередного рейса.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-12-01 12:32:56
Ещё один Наполеон преступного мира. Сколько их тут?
Саныч
2020-12-01 11:37:49
Суперразум.
Врунов
2020-12-01 11:21:48
терминал был тряпками закрыт :)
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