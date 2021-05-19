В Петрозаводске водитель на иномарке едва не сбил девушку на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Опасный маневр водителя иномарки на набережной Варкауса в Петрозаводске едва не обернулся трагедией.

На набережной Варкауса 19 мая в 18.14 вечера водитель автомобиля Renault Logan едва не сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На видео заметно, как девушка спокойно переходила проезжую часть, увидев, что мотоциклист на одной полосе останавливается и пропускает её. В это время из-за мотоцикла вынырнула иномарка и, свернув на соседнюю полосу, пронеслась непосредственно перед пешеходом, едва не сбив девушку.

Ролик был выложен в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии», момент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».