В Петрозаводске водитель иномарки пострадала в ДТП

На улице гвардейской 20 марта столкнулись два автомобиля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 14.00 на ул. Гвардейской 29 водитель KIA Ceed при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем Hyundai Santafe.

В результате водитель автомобиля KIA получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение.