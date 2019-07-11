В Петрозаводске водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика

ДТП произошло 10 июля на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 18.50 на ул. Московской, 7А водитель автомобиля Toyota Carina совершила наезд на 8-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.



Пострадал ребенок – от госпитализации отказался.