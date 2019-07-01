В Петрозаводске водитель иномарки сбил пенсионерку во дворе

ДТП произошло 29 июня на улице Сегежской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 14.00 во дворе дома №9 по ул. Сегежской 44-летний водитель автомобиля Nissan Almera при движении задним ходом совершил наезд на 69-летнюю женщину.



В результате ДТП женщина получила травмы, ей оказана медицинская помощь.