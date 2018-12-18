В Петрозаводске водитель извинился перед пенсионеркой, которую заставил бежать за автобусом

Петрозаводчанка рассказала, чем закончилась история с ее мамой, которой водитель зажал руку в двери и заставил бежать за автобусом.

Ранее сообщалось, что 15 декабря на Кукковке утром водитель маршрутки №26 при заходе пенсионерки в салон зажал ей в дверях руку.

"При посадке в маршрутку 26 водитель закрыл двери и поехал, не дожидаясь, когда она сядет в автобус. Дверьми ей зажало руки, в салоне оказалась сумка и пакет, руку выдернуть она не смогла и была вынуждена бежать за автобусом, набирающим скорость",- рассказала дочь пострадавшей.

По ее словам, затем водитель все-таки "освободил" пенсионерку. Пострадавшая получила ушибы и испытала шок от случившегося.

Дочь пенсионерки сообщила о случившемся в службу "051".

Сегодня в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" родные пострадавшей пенсионерки рассказали, чем закончилась история.

"Инцидент исчерпан, - написала дочь пострадавшей, - сегодня утром проведена встреча с заместителем директора ООО "ТК Автопассаж" и водителем автобуса. Транспортной компанией и водителем принесены извинения, руководством "ТК Автопассаж" проведена работа с водителями о соблюдении правил безопасности организации движения".