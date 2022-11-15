В Петрозаводске водитель на иномарке сбил пенсионерку и отвез домой

Пожилая жительница столицы Карелии обратилась за помощью к медикам после ДТП на улице Сортавальской, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Информация о пенсионерке, получившей травмы в дорожной аварии, в Госавтоинспекцию города поступила 7 декабря из медицинского учреждения. Как выяснилось, 6 декабря в 19.30 на улице Сортавальская (в районе Карельской аллеи) 48 - летняя водитель автомобиля KIA Soul при повороте налево совершила наезд на 70 - летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Пенсионерка попросила водителя отвезти ее домой, а позже обратилась в травмпункт, где ей было назначено лечение.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей в случае происшествия с пешеходом сообщать о случившемся. Телефоны дежурной группы - 715-900, 78-44-44.

Ранее на пешеходном переходе на Древлянке в Петрозаводске сбили женщину, переходившую на «зеленый».