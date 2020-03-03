В Петрозаводске водитель не смог вовремя затормозить и устроил ДТП на встречке (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улиц Мерецкова и набережной Ла-Рошель, сообщает ДТП ПТЗ.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео происшествия, которое устроил накануне водитель, не сумевший рассчитать тормозной путь на скользкой. Во вторник утром виновник ДТП мчался по улице Мерецкова в сторону Невского проспекта. Он не сумел вовремя затормозить и, избегая столкновения с попутной машиной, вылетел на встречную полосу, где и устроил ДТП.

"После того, как пошел снег, дороги превратились в каток, куда автомобилисты так несутся ??? Тут не спасут никакие шипы, если в голове каша вместо мозгов!" - прокомментировали подписчики "ДТП ПТЗ" видео, выложенное в паблике.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо".

Ранее ДТП в Петрозаводске устроил водитель, пытавшийся объехать пробку.