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В Петрозаводске водитель не смог вовремя затормозить и устроил ДТП на встречке (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:05, 04 Марта 2020
фото: кадр из видео
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Авария произошла на перекрестке улиц Мерецкова и набережной Ла-Рошель, сообщает ДТП ПТЗ.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео происшествия, которое устроил накануне водитель, не сумевший рассчитать тормозной путь на скользкой.  Во вторник утром виновник ДТП мчался по улице Мерецкова в сторону Невского проспекта. Он не сумел вовремя затормозить и, избегая столкновения с попутной машиной, вылетел на встречную полосу, где и устроил ДТП.

"После того, как пошел снег, дороги превратились в каток, куда автомобилисты так несутся ??? Тут не спасут никакие шипы, если в голове каша вместо мозгов!" - прокомментировали подписчики "ДТП ПТЗ" видео, выложенное в паблике.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо".

Ранее ДТП в Петрозаводске устроил водитель, пытавшийся объехать пробку.

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Комментарии

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ppppp
2020-03-04 09:25:00
успел, чо ...
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