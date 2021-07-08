В Петрозаводске водитель не справился с управлением и разбил автомобиль (ВИДЕО)

Странная авария с участием 36-летнего водителя произошла вечером 8 июля на Лесном проспекте.

Вечером 8 июля в 20.23 на Лесном проспекте напротив дома по адресу Лесной, 51, произошла авария с участием легкового автомобиля. ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Видно, как на Лесном проспекте в районе перекрестка с Ругозерским переулком легковой автомобиль врезался в пешеходные ограждения.

Как нам уточнили в ГИБДД, 36-летний водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль получил механические повреждения, водителю была оказана медицинская помощь на месте.