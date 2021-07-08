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В Петрозаводске водитель не справился с управлением и разбил автомобиль (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:17, 09 Июля 2021
фото: © кадр из видео

Странная авария с участием 36-летнего водителя произошла вечером 8 июля на Лесном проспекте.

Вечером 8 июля в 20.23 на Лесном проспекте напротив дома по адресу Лесной, 51, произошла авария с участием легкового автомобиля. ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Видно, как на Лесном проспекте в районе перекрестка с Ругозерским переулком легковой автомобиль врезался в пешеходные ограждения.

Как нам уточнили в ГИБДД, 36-летний водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль получил механические повреждения, водителю была оказана медицинская помощь на месте.

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Комментарии

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кир
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Позвонил друган. И делов то. Не надо в глупостях искать смысл, - сказал кот.
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