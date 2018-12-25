В Петрозаводске водитель получил ожоги из-за пожара в автомобиле

Пожар произошел в минувший понедельник на улице Ведлозерской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 11.04 на ул. Ведлозерской, 18Б произошел пожар в автомобиле ЗИЛ-5301. В результате повреждена кабина на площади 2 кв м.

Водитель автомобиля получил ожоги.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.