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В Петрозаводске водитель при обгоне автогрейдера вылетел с дороги и врезался в дерево (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:14, 10 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Авария с участием легкого автомобиля произошла на улице Муезерской.

Как пишет ДТП ПТЗ, 9 декабря в 12:31 на улице Муезерская, у дома №4, произошла авария с участием легкового автомобиля Renault Sandero.

Видеорегистратор очевидца, Михаил Жуков, запечатлел момент ДТП.

Судя по видео, при совершении маневра обгона дорожной техники - автогрейдера, при выезде из ледяной колеи, автомобиль занесло и развернуло, после чего он выехал влево на снежней бруствер и врезался в дерево.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее в Карелии автомобилист «вылетел» с дороги в кювет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2021-12-10 09:26:17
Из видео можно сделать вывод, что авто занесло не из за ледяной колеи, а по причине того, что он проспал момент и уже уходил от столкновения с грейдером резким маневром.
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