В Петрозаводске водитель при обгоне автогрейдера вылетел с дороги и врезался в дерево (ВИДЕО)

Авария с участием легкого автомобиля произошла на улице Муезерской.

Как пишет ДТП ПТЗ, 9 декабря в 12:31 на улице Муезерская, у дома №4, произошла авария с участием легкового автомобиля Renault Sandero.

Видеорегистратор очевидца, Михаил Жуков, запечатлел момент ДТП.

Судя по видео, при совершении маневра обгона дорожной техники - автогрейдера, при выезде из ледяной колеи, автомобиль занесло и развернуло, после чего он выехал влево на снежней бруствер и врезался в дерево.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее в Карелии автомобилист «вылетел» с дороги в кювет.