В Петрозаводске водитель скутера пострадал на ж/д переезде

Мужчина выехал на ж/д переезд на "красный", сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник, 4 июня, 16.40 на ул. Новосулажгорской, 23-летний водитель скутера Irbis выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. При закрытом шлагбауме совершил наезд на поднятое устройство заградительного переездного.

Водитель пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.