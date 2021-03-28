В Петрозаводске водитель устроил ДТП, совершив загадочный маневр (ВИДЕО)

В центре карельской столицы автомобилист повел себя на дороге непредсказуемо и спровоцировал ДТП.

В понедельник 29 марта около 12 часов дня камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала странное ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Анохина.

На видео заметно, как автомобиль, двигающийся вверх по улице Гоголя, с крайнего левого ряда внезапно совершает поворот направо, подрезая находящуюся в соседнем ряду машину.

Судя по всему, обошлось без жертв. Что сподвигло виновника ДТП на такой неожиданный маневр, неизвестно.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".