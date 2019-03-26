В Петрозаводске водитель устроил групповое ДТП, в котором сам и пострадал

На Кукковке произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший понедельник 25 марта в 17.30 на улице Балтийской, в районе дома №17, 55-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль Infiniti G с последующим наездом на автомобиль Toyota Corolla.

Травмы в ДТП получил водитель автомобиля Hyundai Getz. Ему назначено амбулаторное лечение.