В Петрозаводске водителей проверят на состояние опьянения

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет 15 сентября.

В Петрозаводске 15 сентября пройдут массовые проверки водителей, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.



Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей.

«Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями», — напомнили в источнике.



Как отметили в сообществе, о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.