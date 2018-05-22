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Новости. Общество
11:35, 22 Мая 2018

Посетители концерта в Петрозаводске не дали ни копеечки на больного ребенка

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Волонтер из Петрозаводска рассказала, как собирают средства на лечение больных детей: кто помогает, а где гонят взашей, насколько удается пополнить копилки на городских праздниках и почему нельзя просить деньги в церкви.

Очередной раз в новостной ленте "ВКонтакте" появилось письмо с просьбой о помощи. Женщина слезно просила не проходить мимо, не отворачиваться, помочь больному ребенку. А слова мольбы такие, что комок к горлу подступает.

Многие, прочитав подобные сообщения, пролистывают ленту новостей, кто-то удаляет пост, самые озлобленные отправляют в "спам", интернет-завсегдатаи "лайкают", пишут комментарии и лишь единицы действительно помогают, перечислив деньги на счет больного малыша, чтобы облегчить его мучения.

Несмотря на все неудачи, волонтеры продолжают делать рассылки, ставить копилки, умолять о помощи.

Кто эти люди - волонтеры, откуда у них столько душевных сил и любви к другим, как находят время помогать тем, о ком забыло не только государство, но порой и родня – попыталась узнать журналист "Столицы на Онего".

Кто помогает, где гонят взашей, насколько удается пополнить копилки на городских праздниках и почему нельзя просить деньги в церкви, читайте здесь.

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Комментарии

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Orava
2018-05-22 13:27:22
путин ПАМАГИ
mentor
2018-05-22 13:07:09
А в Минздрав за копеечкой не обращались?
Неравнодушный
2018-05-22 12:51:41
Всем известно, что чужие дети никого не интересуют.
кир
2018-05-22 13:44:41
Неравнодушный, и люди, если не затронуты основные инстинкты.
sherhan2
2018-05-22 12:17:18
Лично я не верю вот таким ящичкам в разных торговых точках,подозрительным личностям с фотографиями деток.Жульничеством попахивает.Такие методы надо исключить.
Доктор Лень
2018-05-22 13:04:29
Ув.sherhan2, финские доктора дешевле.. угадайте чьих....
User
2018-05-22 12:15:47
В таких ситуациях всегда возникает вопрос - почему наше "социальное" государство тратит деньги на лечение сирийских детей, в то время, как для лечения российских детей их родители вынуждены унижаться с протянутой рукой?! Граждане "74%", у вас есть ответ?
Гость
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