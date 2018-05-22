Посетители концерта в Петрозаводске не дали ни копеечки на больного ребенка

Волонтер из Петрозаводска рассказала, как собирают средства на лечение больных детей: кто помогает, а где гонят взашей, насколько удается пополнить копилки на городских праздниках и почему нельзя просить деньги в церкви.

Очередной раз в новостной ленте "ВКонтакте" появилось письмо с просьбой о помощи. Женщина слезно просила не проходить мимо, не отворачиваться, помочь больному ребенку. А слова мольбы такие, что комок к горлу подступает.

Многие, прочитав подобные сообщения, пролистывают ленту новостей, кто-то удаляет пост, самые озлобленные отправляют в "спам", интернет-завсегдатаи "лайкают", пишут комментарии и лишь единицы действительно помогают, перечислив деньги на счет больного малыша, чтобы облегчить его мучения.

Несмотря на все неудачи, волонтеры продолжают делать рассылки, ставить копилки, умолять о помощи.

Кто эти люди - волонтеры, откуда у них столько душевных сил и любви к другим, как находят время помогать тем, о ком забыло не только государство, но порой и родня – попыталась узнать журналист "Столицы на Онего".

Кто помогает, где гонят взашей, насколько удается пополнить копилки на городских праздниках и почему нельзя просить деньги в церкви, читайте здесь.