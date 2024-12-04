В карельской столице накормили обедом людей, которые столкнулись с жизненными трудностями.
На Древлянке в Петрозаводске волонтеры провели еженедельную раздачу горячего питания для людей, которые столкнулись с жизненными трудностями, сообщили в паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей.
Как отметили в группе, акции проходят каждую субботу в 14.00 на парковке около храма святого великомученика и целителя Пантелеимона.
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