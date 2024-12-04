В карельской столице накормили обедом людей, которые столкнулись с жизненными трудностями.

На Древлянке в Петрозаводске волонтеры провели еженедельную раздачу горячего питания для людей, которые столкнулись с жизненными трудностями, сообщили в паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей.

Как отметили в группе, акции проходят каждую субботу в 14.00 на парковке около храма святого великомученика и целителя Пантелеимона.