В Петрозаводске вор не смог унести краденую вещь

В полицию обратился петрозаводчанин с заявлением о краже электрогенератора, сообщили в МВД Карелии.

Житель микрорайона Перевалка сообщил, что кто-то проник в его хозяйственную постройку и похитил электрогенератор стоимостью 22 тысячи рублей.

На следующий день после обращения в полицию заявитель осматривал территорию около своего сарая и обнаружил краденую вещь. Генератор был завален досками.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого горожанина. По версии следствия он ночью разобрал заднюю стену постройки, проник внутрь и похитил электрогенератор. Так как устройство было тяжелым, молодой человек спрятал его рядом и прикрыл досками, а впоследствии планировал забрать и сбыть.

На подозреваемого завели уголовное дело.