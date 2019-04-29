В Петрозаводске вор-рецидивист украл силовой кабель

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Петрозаводчанин сдал похищенное в пункт приёма металла, сообщили в МВД Карелии.
В полицию обратился руководитель одной из строительных фирм. Он сообщил, что с территории неохраняемого объекта похищен силовой кабель стоимостью более 11 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 26-летнего петрозаводчанина. Он неоднократно привлекался к ответственности за кражи.
По версии правоохранителей, мужчина ночью проник на территорию объекта и похитил кабель. В дальнейшем похищенное было сдано в пункт приёма металла. Незаконно вырученные 2,5 тысячи рублей гражданин потратил на спиртное и закуски.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен подстражу.
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