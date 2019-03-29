В Петрозаводске вора поймали по горячим следам

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Мужчина украл из магазина в районе Скандинавского проезда товар, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В среду, 27 марта, группам задержания поступила ориентировка на гражданина, подозреваемого в открытом хищении товара из магазина в районе Скандинавского проезда.
Дежурный наряд приступил к отработке территории: были осмотрены дворы, куда убежал злоумышленник, опрошены люди, которые могли видеть его. В результате был установлен адрес гражданина.
Сотрудники задержали его. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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