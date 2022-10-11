В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в траншее

Следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели рабочего, которого засыпало грунтом в траншее на улице Ригачина.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели разнорабочего на улице Ригачина в Петрозаводске.



По версии следствия, 8 декабря у дома № 38 по улице Ригачина в Петрозаводске во время земляных работ по прокладке ливневой канализации на разнорабочего обрушился грунт.



Мужчина 1975 года рождения скончался в машине скорой помощи.



«Причиной смерти потерпевшего явилась механическая асфиксия, вызванная сдавлением груди», - говорится в пресс-релизе регионального Следкома.



Следователь осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.



Уголовное дело возбудили по статье «нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».