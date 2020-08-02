В Петрозаводске возобновил работу бассейн "H2O"

С сегодняшнего дня муниципальный бассейн "H2O" открыт для спортсменов и любителей плавания. Посетители должны приходить в масках и перчатках.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, функционирование объекта организовано с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Посетители должны приходить в масках и перчатках, на входе у них замеряют температуру. Здесь же установлено бесконтактное оборудование для обработки рук санитайзером. В холле разместили рециркуляторы воздуха, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. На объекте проводится ежедневная дезинфекция, в том числе после каждой тренировки. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и также измеряет температуру на входе. Количество посетителей ограничено.

Сейчас бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 21.00. Перерыв по будням – с 13.00 до 18.00: в это время проходят занятия спортивной школы.

Напомним, бассейн не работал с конца марта из-за пандемии коронавируса. За это время в здании спорткомплекса провели ремонт, техническое обслуживание инженерных систем, дезинфекцию системы рециркуляции большой и малой чаш бассейна, уборку помещений и прилегающей территории. Предварительно перед открытием бассейн получил результаты проб воды и разрешение на открытие от Центра гигиены и эпидемиологии Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии могут появиться бассейн, гостиница и хоккейная площадка для спортсменов.