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В Петрозаводске возобновляется автобусное сообщение до Зимника

Новости. Общество
15:33, 29 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводскf
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В июле в Петрозаводске возобновится автобусное сообщение по маршруту "Древлянка – Зимник", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Регулярные рейсы организуют до середины октября.

С 1 июля начнёт курсировать автобус по маршруту "Древлянка – Зимник".

Стоимость проезда составит 97 рублей.

В сторону Зимника автобусы проследуют по следующему маршруту: "ул. Попова, конечная" (в районе дома № 4 по ул. Попова, нечётная сторона) – "Торговый центр Столица" (у дома № 26 по Лососинскому шоссе, нечётная сторона) – "пр. Лесной" (вблизи дома № 27 по Лесному проспекту, чётная сторона) – "ул. Сыктывкарская" – "ул. Ватутина" – "Автовокзал" – "пл. Гагарина" (у здания вокзала) – "ул. Еремеева" – "ул. Московская" – ДК "Строитель" – "ДСК" – "Зимник". В обратную сторону, на Древлянку, остановки производятся по требованию, только на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта на маршруте.

Напомним, в прошлом году автобусы до "Зимника" начали курсировать 30 апреля. Цена за проезд не изменилась.

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