В Петрозаводске встретили Крымскую весну танцем с саблями (ФОТО и ВИДЕО)

Несколько десятков петрозаводчан послушали днем на Студенческом бульваре концерт в честь присоединения Крыма к России.

В Петрозаводске сегодня дали концерт, посвященный Крымской весне. Для гостей праздника музыкальные номера подготовили карельские творческие коллективы: ансамбль "Зоряйне", ансамбль казачьей песни "Карусель", вокальная студия "Соло" и заслуженная артистка Карелии - Валентина Каменская. Все желающие могли выпить горячего чаю с выпечкой, пишут в официальном паблике правительства Карелии.











На концерте подвели итоги конкурса "Хочу в Крым!". Победителей, выбранной случайным образом, стала молодая мама. Александра Федорова получила сертификат на поездку в Крым. На полуострове петрозаводчанка была лишь однажды, отдыхала в Ялте. Куда отправится в этот раз, пока не решила, но точно поедет к морю вместе со своей дочкой, которой сейчас 9 месяцев.