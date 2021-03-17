Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Обвиняемого в каннибализме актера заметили на ужине с новой девушкой
17.03.2021 19:40
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда 24
17.03.2021 21:15
Реконструкцию моста в центре Петрозаводска сорвали, деньги вернули в Москву 17
Сегодня 15:03
Бывшая жительница Петрозаводска рассказала, как уехала в США и работает в NASA 31
Сегодня 08:05
Невероятно: три ДТП на одном участке дороги произошло в Петрозаводске с разницей в полчаса (ВИДЕО) 6
Сегодня 12:04
Буйного пациента наркодиспансера Карелии успокоили выстрелом в ногу 14
Сегодня 10:10
Президент обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ 9
17.03.2021 22:00

В Петрозаводске встретили Крымскую весну танцем с саблями (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
16:50, 18 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Несколько десятков петрозаводчан послушали днем на Студенческом бульваре концерт в честь присоединения Крыма к России.

В Петрозаводске сегодня дали концерт, посвященный Крымской весне. Для гостей праздника музыкальные номера подготовили карельские творческие коллективы: ансамбль "Зоряйне", ансамбль казачьей песни "Карусель", вокальная студия "Соло" и заслуженная артистка Карелии - Валентина Каменская. Все желающие могли выпить горячего чаю с выпечкой, пишут в официальном паблике правительства Карелии.



 


На концерте подвели итоги конкурса "Хочу в Крым!". Победителей, выбранной случайным образом, стала молодая мама. Александра Федорова получила сертификат на поездку в Крым. На полуострове петрозаводчанка была лишь однажды, отдыхала в Ялте. Куда отправится в этот раз, пока не решила, но точно поедет к морю вместе со своей дочкой, которой сейчас 9 месяцев.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-03-18 19:02:22
Всегда он был российским, просто большевики в 1954 году зачем-то вырезали его из состава РСФСР.
театральный критик
2021-03-18 18:43:07
Ссаныч, какая прелесть :) . Да ты сегодня просто эталон бессильной злобы в номинации самой визгливой истерики :)
Саныч
2021-03-18 18:07:09
Праздник для лишнехромосомных.
кир
2021-03-18 18:33:17
Саныч, от давидки заразился. Чьих сам будешь?©
stranger
2021-03-18 17:58:13
Праздник сказочного цап-царапыча. А "Гоп со смыком" исполняли? Ведь в тему.
Koira
2021-03-18 17:42:56
ПОЛТОРА бюджетника по принуждению изображали праздник))
Os
2021-03-18 17:42:52
Мы РК написано, и правда, мы Республика Карелия.
кир
2021-03-18 17:36:38
Давидка, офф, заноза в бессильной злобе.
бюджет
2021-03-18 17:29:43
Все это пофиг. Индексируйте, как обещаете, пенсии работающим, гулянка круче будет.
Хармс
2021-03-18 17:17:38
А че, Крым наш?
кир
2021-03-18 18:34:27
Хармс, а ты чей будешь?
Кир 2
2021-03-18 19:05:03
кир, не узнал себя что ли ????
театральный критик
2021-03-18 18:05:11
Хармс, так он всегда и был наш, пока алкаш борька его не пропил в беловежской пуще. Теперь вернули обратно. А борька просто сдох.
нетюлень
2021-03-18 18:45:37
театральный критик, Крым "вашим" никогда не был. Он принадлежал РИ, впоследствии СССР. "Вас" там не стояло. Возвращали его тоже не "вы". "Вы", как "мухи у усталого вола на рогах первыми закричали "И мы пахали!"(с) у Маяковского было "первыми закричат", но не суть...
Хармс
2021-03-18 18:24:09
театральный критик, а он нам зачем?
однозначно
2021-03-18 16:58:26
Отличная погода ! Отличное мероприятие ! Я/МЫ КРЫМ !!!
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:50
Политкухня
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 6
Карельский омбудсмен Лариса Бойченко рассказала депутатам республиканского парламента, как защищает права человека.
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
Сегодня 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
Сегодня 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»