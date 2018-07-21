В Петрозаводске выделены деньги на строительство новой школы и детсадов

Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.

Внеочередная сессия Петрозаводского городского Совета состоялась в среду, 18 июля. В повестку заседания вошел один вопрос, касающийся изменений бюджета городского округа на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов.

Речь шла о выделении 4,5 млн рублей на проектирование строительства новой школы на Древлянке. Планируется, что школа будет построена в микрорайоне Древлянка-6 и сможет вместить до 1350 учеников.

Проект также включает поправку вице-спикера горсовета Александра Ханцевича, предусматривающую выделение 7,4 млн рублей на проектирование строительства двух новых детских садов – по 3,7 млн на каждый. Один из них расположится на улице Попова, второй – в районе пересечения Ключевского шоссе и улицы Репникова.

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