В Петрозаводске выявили 52 нарушения в содержании многоквартирных домов

Жители Петрозаводска могут пожаловаться на недобросовестные управляющие компании.

«Служба заказчика» провела масштабную проверку состояния многоквартирных домов в Петрозаводске. По результатам проверки 154 домов было выявлено 52 нарушения правил содержания. Об этом сообщили в администрации города.

Как отмечается, к наиболее распространенным нарушениям относятся ненадлежащее состояние общего имущества дома (19 случаев) и проблемы с фасадами зданий (7 случаев). Часть нарушений связана с несвоевременной уборкой мусора на придомовых территориях, незакрытыми чердаками и подвалами, а также с неисправностями систем электро- и водоснабжения.

«В адрес управляющих организаций направлено 30 уведомлений о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений», — сообщили в администрации. В случае неисполнения предписаний, информация будет передана в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия административных мер.

Специалисты администрации отметили, что за прошедшую неделю часть нарушений уже была устранена. Но ряд управляющих компаний, в том числе ООО «ЖЭУ», ООО «Партнер», ООО «Карельская сервисная служба» и ООО «Жилой Дом +», не предоставили информацию о выполненных работах.

Кроме того, администрация города напомнила, что жители многоквартирных домов имеют право контролировать работу управляющих компаний. Если УК не выполняет условия договора, жители могут обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru/. Также можно подать письменное заявление по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 4, каб. 27.