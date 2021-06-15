В Петрозаводске выключат светофор из-за ремонта трубы на ТЭЦ

Власти Петрозаводска сообщают, что в июне и июле на Первомайском проспекте возможны временные отключения светофора.

С 24 июня по 7 июля на Первомайском проспекте в Петрозаводске возможны временные отключения светофора, установленного на пешеходном переходе возле остановки «Авторемзавод». Об этом информирует пресс-центр мэрии со ссылкой на АО «ТНС энерго Карелия».

Неудобства связаны с работами на Петрозаводской Т. Ц. На время ремонта дымовой трубы на электрических сетях, питающих дорожный объект, возможны отключения.

Ранее сообщалось, как светофор на площади Кирова в Петрозаводске раскачивался на ветру и мог обрушиться на людей.