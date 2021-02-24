В Петрозаводске вырубят лес и построят крытый легкоатлетический манеж

ПетрГУ приступает к строительству легкоатлетического манежа в Университетском городке - все разрешения получены, сообщается на сайте учебного заведения.

ПетрГУ информирует, что завершились все необходимые организационные мероприятия и согласования, связанные с подготовкой строительства манежа.

Администрацией города оформлено разрешение на строительство, получено согласие Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия на свод зеленых насаждений на месте строительной площадки. Строительство манежа будет вести одно из подразделений известной карельской строительной компании КСМ.

В ПетрГУ отмечают, что впервые в истории Петрозаводска появится современный крытый легкоатлетический манеж общей площадью 7400 кв.м. Это позволит проводить спортивные соревнования, организовывать тренировочный процесс по легкой атлетике и игровым видам спорта не только для обучающихся в Институте физической культуры, спорта и туризма и всех студентов ПетрГУ, но и для жителей г. Петрозаводска и Республики Карелия.

Ввод в эксплуатацию манежа планируется летом 2022 года.

Ранее жители Универсиситетского городка вышли на защиту кусочка леса, который планируют вырубить, чтобы построить легкоатлетический манеж.