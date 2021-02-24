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В Петрозаводске вырубят лес и построят крытый легкоатлетический манеж

Новости. Общество
10:54, 25 Февраля 2021
фото: © petrsu.ru
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ПетрГУ приступает к строительству легкоатлетического манежа в Университетском городке - все разрешения получены, сообщается на сайте учебного заведения.

ПетрГУ информирует, что завершились все необходимые организационные мероприятия и согласования, связанные с подготовкой строительства манежа.

Администрацией города оформлено разрешение на строительство, получено согласие Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия на свод зеленых насаждений на месте строительной площадки. Строительство манежа будет вести одно из подразделений известной карельской строительной компании КСМ.

В ПетрГУ отмечают, что впервые в истории Петрозаводска появится современный крытый легкоатлетический манеж общей площадью 7400 кв.м. Это позволит проводить спортивные соревнования, организовывать тренировочный процесс по легкой атлетике и игровым видам спорта не только для обучающихся в Институте физической культуры, спорта и туризма и всех студентов ПетрГУ, но и для жителей г. Петрозаводска и Республики Карелия.

Ввод в эксплуатацию манежа планируется летом 2022 года.

Ранее жители Универсиситетского городка вышли на защиту кусочка леса, который планируют вырубить, чтобы построить легкоатлетический манеж.

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Комментарии

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Os
2021-02-25 12:27:57
Лучший лес был там как раз на месте частных домов. То, что осталось, болотина, в-основном.
zanoza
2021-02-25 12:18:40
Лес уже не богатство и не лёгкие земли, вон как его безжалостно сводят на нет.
Вепс
2021-02-25 12:10:00
- " жители Универсиситетского городка вышли на защиту кусочка леса, который планируют вырубить, чтобы построить легкоатлетический манеж."

Ранее эти жители построили свои дома на месте вырубленного леса.

David.
2021-02-25 12:29:15
Вепс, они дома для жизни строили, а тут сарай для дрессированных мартышек, чуешь разницу?!
Dima
2021-02-25 12:00:59
Какие претензии к ПетрГУ? Когда-то весь так называемый Университетский городок предполагалось отдать под их нужды и новые проекты. А вот строители нового жилья пусть сносят ветхий фонд и строят на этой земле, а не создают новые пробочные районы
Горожанин
2021-02-25 11:38:43
Свод зеленых насаждений будет реализован успешно.
врунофф
2021-02-25 11:23:03
Сколько можно рубить ! - визжали протестанутные бездельники
Бриг
2021-02-25 11:21:21
Свечной заводик никто не пробовал построить ??????????????????????????????????????????????????????????
кир
2021-02-25 12:02:37
Бриг, многовекторный приобрёл в Петрозаводске заводик на халяву. Пора пересмотреть большевистский лозунг о братских народах.
Гость
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