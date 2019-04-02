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Новости. Культура
11:43, 02 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

В Петрозаводске вышел посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева

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Книгу выпустили друзья поэта.

В петрозаводском клубе Agriculture Club вечером 1 апреля прошла презентация посмертного сборника стихов карельского журналиста Сергея Куттуева "Страховка от одиночества". Он издан в типографии "Цифра" друзьями поэта.

"Этот сборник мы выпустили вместе с Диной Хорош, – рассказала на презентации хозяйка Agriculture Club Наталья Ермолина. – Это была ее идея, она хранила его стихи. Как оказалось, у нее были все рукописи Сергея, и Дина сберегла переписку, которая в юные годы произошла между Поэтом и Музой. Основа этой переписки стала костяком сборника, но потом какие-то стихи добавили друзья – все, кто Сережу любил и был с ним знаком. Так набралось это "мясо стихотворений", как сказал бы Осип Эмильевич Мандельштам".

Сергей Куттуев ушел из жизни в конце 2016 года, вернувшись из Петрозаводска в родной поселок Ильинский. Его друзья собирали деньги на памятник, а потом решили, что лучшим памятником поэту будет сборник его стихов.

Читайте подробнее в статье "Свобода нищего поэта".

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