В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска сегодня выстроились в очереди у отделений Россельхозбанка.

Скопления людей корреспондент «Столицы на Онего» заметил в первой половине дня у отделений на ул. Ровио и пр. Ленина.

Ранее Центр управления регионом Республики Карелия сообщил, что ему поступают жалобы населения на отсутствие наличных в банкоматах Россельхозбанка.

«По информации банка, в Петрозаводске и районах Карелии загрузка банкоматов производится регулярно в соответствии с графиком», — сообщили в ЦУР.

Там также сослались на данные Отделения Национального банка по Республике Карелия Банка России, согласно которым кредитные организации непрерывно обеспечиваются наличными.

Россельхозбанк вместе с другими банками попал под западные санкции из-за событий на Украине.