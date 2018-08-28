В Петрозаводске за 300 тысяч рублей нарисуют разметку на 18 пешеходных переходах

Накануне 1 сентября дорожники нанесут дополнительную разметку на пешеходных переходах в Петрозаводске, сообщили в администрации Петрозаводска.

Принято решение о выделении на эти мероприятия 300 тысяч рублей из городского бюджета.

В ближайшее время рабочие компании-подрядчика ООО "ДорЛанйн" восстановят дорожную маркировку на шести нерегулируемых и двенадцати регулируемых пешеходных переходах.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, разметка дорожного полотна будет выполнена белой краской, общая площадь запланированных работ – 900 квадратных метров.

В преддверии нового учебного года администрация Петрозаводска продолжает работы по совершенствованию дорожной инфраструктуры вблизи учреждений образования.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в минувшие выходные обустроены искусственные неровности на улице Краснофлотской. Это сделано для обеспечения безопасного перехода к школе №38", - сказал Андрей Бекелев.

"Лежачие полицейские" также появится на набережной Ла-Рошель возле Ломоносовской гимназии и на нескольких других участках городских дорог.