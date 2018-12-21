В Петрозаводске за десять дней родилось больше 100 детей

В перинатальном центре Карелии приняли роды у 97 женщин, сообщили в Минздраве Карелии.

За десять дней с начала работы центра специалисты приняли роды у 97 женщин. На свет появился 101 ребенок, в том числе 4 двойни.

Так, в специально оснащенных реанимобилях в перинатальный центр доставлены трое детей после сверхранних и ранних преждевременных родов из Суоярви и Костомукши, а также новорожденный из Родильного дома им. К.А. Гуткина.

Двое детей транспортированы в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга.