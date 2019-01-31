В Петрозаводске за год число преступлений выросло на 16%

В прокуратуре Карелии подвели итоги работы ведомства за 2018 год.

"Количество зарегистрированных в республике в 2018 году преступлений увеличилось по сравнению с 2017 годом на 5,9%. Общий рост произошел за счет увеличения числа преступлений всех категорий без исключения", - сказал прокурор Карелии Карен Габриелян на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

По его словам, самый большой рост числа совершенных преступлений произошел в Петрозаводске – на 16%.

Наиболее заметно увеличилось число преступлений средней тяжести – на 12%.

"Вместе с тем, в большинстве районов республике (в 10) и в городе Костомукше по итогам года отмечается сокращение преступности. При этом в Муезерском районе число совершенных преступлений снизилось на 37%. Это, естественно, требует анализа, выявления причин и принятия мер", - добавил Габриелян.

Основную часть в общей структуре преступности, как и в предыдущие периоды, составляют кражи чужого имущества. Их количество увеличилось на 11%. На фоне общего числа сократилось на 17% количество краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище.

В 2018 году на 17% уменьшилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Количество преступлений, совершенных в быту, сократилось на 36%.