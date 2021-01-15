В Петрозаводске за год поймали около 800 пьяных водителей

Очередной рейд "Контроль трезвости" пройдет в столице Карелии 17 января.

В Петрозаводске 17 января будут проводиться массовые проверки водителей "Контроль трезвости". Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ГИБДД Петрозаводска, в 2020 году на территории карельской столицы зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 16 человек получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 786 нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.