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За сутки в Петрозаводске задержали пять пьяных водителей

Новости. Происшествия
11:10, 09 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В четверг, 8 апреля, инспекторы ГИБДД задержали пять пьяных водителей и двух автомобилистов без прав, сообщили в Госавтоинспекции города..

Так, 8 апреля инспекторы Петрозаводска отстранили от управления пятерых нетрезвых водителей и двух водителей, не имеющих прав. 

Любителей выпить за рулем ждет штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее выяснилось, что водитель, сбивший ребенка на Карельском проспекте, сел за руль пьяным.

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Комментарии

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кир
2021-04-09 11:38:40
Сразу всё прекратится, когда пройдут первые отстрелы пьяных водителей. "Добренькие" намерения - прямая дорога в ад.
David .
2021-04-09 11:52:09
кир, Ох договоришься ты. Совсем ты себя не бережешь!
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