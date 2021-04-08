За сутки в Петрозаводске задержали пять пьяных водителей

В четверг, 8 апреля, инспекторы ГИБДД задержали пять пьяных водителей и двух автомобилистов без прав, сообщили в Госавтоинспекции города..

Так, 8 апреля инспекторы Петрозаводска отстранили от управления пятерых нетрезвых водителей и двух водителей, не имеющих прав.

Любителей выпить за рулем ждет штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее выяснилось, что водитель, сбивший ребенка на Карельском проспекте, сел за руль пьяным.