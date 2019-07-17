В Петрозаводске за сутки произошел один пожар

Горел мусор на открытой территории, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник, 16 июля, в 18.02 на пр. Энергетиков произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 5 кв м.



Причина, виновный устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.