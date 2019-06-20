В Петрозаводске за сутки произошло 6 пожаров

Горел мусор, контейнер, гараж и неэксплуатируемое строение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Пожары произошли 19 июня.

В 11.20 на пр. Тидена произошел пожар в неэксплуатируемом строении, принадлежность устанавливается. Строение сгорело.

В 11.35 на пл. Гагарина, у д.2А горел гараж на площади 2 кв м.

В 12.48 сгорел мусорный контейнер на площади 2 кв м на ул. Повенецкой, у д. 3.

На улицах Дружбы, Онежской флотилии и Сулажгорской сгорел мусор на площади 270 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.