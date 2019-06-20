В Петрозаводске за сутки произошло 6 пожаров

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Горел мусор, контейнер, гараж и неэксплуатируемое строение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Пожары произошли 19 июня.
В 11.20 на пр. Тидена произошел пожар в неэксплуатируемом строении, принадлежность устанавливается. Строение сгорело.
В 11.35 на пл. Гагарина, у д.2А горел гараж на площади 2 кв м.
В 12.48 сгорел мусорный контейнер на площади 2 кв м на ул. Повенецкой, у д. 3.
На улицах Дружбы, Онежской флотилии и Сулажгорской сгорел мусор на площади 270 кв м.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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