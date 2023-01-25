В Петрозаводске задержали молодого мошенника, собравшего полтора миллиона с обманутых пенсионеров

Полицейские вышли на жителя Петрозаводска, помогавшего аферистам получать деньги у своих жертв, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители Петрозаводска установили 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в столице Карелии и Прионежском районе.

По версии полиции, молодой человек помогал телефонным аферистам, выполняя роль связующего звена между мошенниками и официальными работниками службы доставки, которые были втянуты в преступную схему помимо своей воли. Они забирали посылки у пенсионеров и передавали подозреваемому, который затем перечислял их на счета сообщников.

Общая сумма причиненного им ущерба составила более полутора миллионов рублей.

Последней в списке потерпевших оказалась 81-летняя петрозаводчанка. Мошенники позвонили ей под видом работников больницы и потребовали собрать 100 тысяч рублей якобы на лечение близкой родственницы. Женщина тщательно замаскировала деньги и передала курьеру. Как только он доставил посылку подозреваемому, последний был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В настоящее время по четырем преступлениям возбуждены уголовные дела, фигурант арестован.