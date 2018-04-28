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Новости. Криминал
12:09, 28 Апреля 2018

В Петрозаводске задержали молодых людей, специализировавшихся на кражах металлических решеток

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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержали двоих молодых людей, которые подозреваются в серии краж.

Как сообщили в карельском МВД, петрозаводчанам 22 и 20 лет инкриминируется не менее 10 эпизодов.

"Так, вечером 15 апреля от подъезда одного из домов по улице Григорьева была похищена металлическая решетка стоимостью 1000 рублей. Спустя несколько дней аналогичная кража была совершена у дома по Октябрьскому проспекту. Злоумышленники похитили четыре металлические оконные решетки общей стоимостью 10 000 рублей. В обоих случаях ущерб был причинен жилищным организациям", - отметили в министерстве.

В МВД добавили, что оба предполагаемых злоумышленника живут в том же районе, где совершались кражи. Похищенное сдавали в пункты приема металла.

"Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Следствие продолжается", - заключили в министерстве.

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