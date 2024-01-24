В Петрозаводске задержали серийного похитителя велосипедов

На счету задержанного петрозаводчанин оказалось около 10 краж велосипедов.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже велосипеда за 23 тысячи рублей обратилась жительница Древлянки. Велосипед Она хранила в подъезде, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские вскоре установили подозреваемого - 38-летнего безработного, живущего в том же районе города. Он сознался еще в нескольких кражах.

Как выяснилось, за пару месяцев мужчина украл из подъездов около 10 велосипедов. Транспорт он продавал, а деньги тратил.Н есколько велосипедов полицейским уже удалось изъять.