В Петрозаводске зафиксировали рост цен на овощи

Специалисты мэрии провели очередной рейд по магазинам города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты проинспектировали сетевые магазины и небольшие торговые объекты. Мониторинг цен показал незначительный рост стоимости некоторых овощей (картофель, морковь, свекла). Однако данное повышение связано с поступлением продукции свежего урожая.



Стоимость других овощей (томатов, огурцов), наоборот, упала в связи с началом летнего сезона. По итогам проверки магазинов нарушений выявлено не было.

Также проверяют соблюдение требований, действующих в условиях распространения коронавируса, в том числе "масочный режим", ограничение численности покупателей, выполнение санитарных мероприятий и т.д.

Рейды будут продолжаться.



Ранее на прилавке магазина в Петрозаводске нашли говяжий фарш с ДНК курицы и свиньи.