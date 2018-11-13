В Петрозаводске загорелся автомобиль

На проспекте Первомайском произошел пожар в автомобиле, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник 12 ноября в 19.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в автомобиле на проспекте Первомайском у дома №32. Пожар ликвидировали в течение 6 минут.

Повреждены бампер и правая фара автомобиля.

Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.