В Петрозаводске закрывается проезд к излюбленному месту отдыха горожан

Один из выездов автомобилей к озеру Каменный Карьер будет перекрыт.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, один из подъездов в районе Каменный Бор закрывается для автомобилей.
Речь идет о проезде со стороны улицы Кооперативная к полуострову «Утюг», где расположен импровизированный пляж. Эта часть карьера является популярным местом отдыха у петрозаводчан.
Нововведения призваны сделать отдых горожан у воды безопаснее, а также снизить загрязнение территории.
Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.
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