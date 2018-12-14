В Петрозаводске заработает новый светофор на Древлянке

Новый светофор будет включен сегодня в 14.00 на пешеходном переходе вблизи перекрестка Лососинского шоссе и улицы Попова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня, 14 декабря, начнет работу светофор, смонтированный на пешеходном переходе вблизи перекрестка Лососинского шоссе и улицы Попова.

Объект с вызывной сигнализацией установлен в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" с учетом мнения горожан и сотрудников ГИБДД.