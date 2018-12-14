В Петрозаводске заработает новый светофор на Древлянке

Новости по теме
Загрузка...
Новый светофор будет включен сегодня в 14.00 на пешеходном переходе вблизи перекрестка Лососинского шоссе и улицы Попова, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Сегодня, 14 декабря, начнет работу светофор, смонтированный на пешеходном переходе вблизи перекрестка Лососинского шоссе и улицы Попова.
Объект с вызывной сигнализацией установлен в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" с учетом мнения горожан и сотрудников ГИБДД.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
13.12.2018 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Новое
Сегодня 12:02
Комментарии