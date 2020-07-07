В Петрозаводске заработал один из крупнейших благотворительных фондов страны

Петрозаводские семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, начали получать продуктовые наборы от благотворительного фонда "Русь", сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Фонд продовольствия "Русь" с 2012 года помогает социально незащищенным слоям населения и входит в число крупнейших благотворительных фондов страны. Благодаря партнерству с крупными сетями ритейла и компаниями-производителями, организация имеет возможность формировать продуктовые наборы для нуждающихся слоев населения.

Фонд − негосударственная благотворительная организация, которая работает благодаря товарным и денежным пожертвованиям от людей и компаний.

Волонтеры карельского отделения фонда продовольствия "Русь" сформировали 200 продуктовых наборов.

Работа по выдаче благотворительных продуктовых комплектов при содействии Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия началась с 29 июня.