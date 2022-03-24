В Петрозаводске завершается сезон «Зимних Фонтанов»

В ближайшее воскресенье, 27 марта, можно будет поставить последнюю отметку, получить сертификат и сувениры.

В администрации Петрозаводска напомнили горожанам, что в ближайшее воскресенье, 27 марта, завершается фестивальный сезон «Зимних Фонтанов».

Последнюю отметку на развилке трассы можно будет получить 27 марта. Организаторы готовы вручить сертификаты и сувенирные кружки тем, кто в течении зимы не менее 20 раз посетил лесной стадион. Их будут выдавать на стартовой поляне с 10 до 15 часов.

Итоги фестиваля будут подведены в Петрозаводске в следующее воскресенье, 3 апреля. На трассе «Фонтаны» состоится традиционный розыгрыш призов.