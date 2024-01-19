В Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве

Ранее 40-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказания в местах лишения свободы.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

В ноябре 2023 года фигурант, находясь в квартире жилого дома по улице Дружбы в Петрозаводске, употребляя в компании знакомых спиртное, поссорился с 29-летним мужчиной. В ходе конфликта обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему несколько ранений, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, отбывал наказания в местах лишения свободы.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.