В Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве

Ранее 40-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказания в местах лишения свободы.
Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.
В ноябре 2023 года фигурант, находясь в квартире жилого дома по улице Дружбы в Петрозаводске, употребляя в компании знакомых спиртное, поссорился с 29-летним мужчиной. В ходе конфликта обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему несколько ранений, от которых мужчина скончался на месте происшествия.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, отбывал наказания в местах лишения свободы.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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